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1 час назад

Количество микропластика в Средиземном море утроилось за 20 лет

Ferra.ru

Большая часть производимых людьми пластиковых отходов оказывается в водоемах. Что происходит с ними дальше оставалось тайной. Новое исследование пролило свет на этот вопрос: концентрация этого материала на дне Средиземного моря утроилась с 2000 года.

Количество микропластика в Средиземном море утроилось за 20 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь отдельная команда из испанского Автономного университета Барселоны и датского Университета Ольборга опубликовала новые исследования, касающиеся микропластика в Средиземном море, с акцентом на то, как он опускается на морское дно и что происходит дальше.

Команда собрала керн осадочных пород в западной части Средиземного моря и использовала передовые технологии визуализации для изучения частиц размером 11 микрометров.

Команда обнаружила, что микропластик сохраняется в морском дне, как только попадает в него. Ученые говорят, что отсутствие деградации может быть связано с недостатком эрозии, кислорода или света.

Ученые смогли составить хронологию загрязнения морского дна пластиком и утверждают, что количество микропластика утроилось с 2000 года, а характер накопления пластика в этой “горячей точке” отражает глобальное производство и использование пластика в период с 1965 по 2000 год.

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