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28 минут назад

Инсайдер слил фото самой быстрой в мире зарядки для смартфонов

Никита Бородкин

В Сети появились первые фотографии самой быстрой в мире зарядки для смартфонов от компании Realme. Как сообщает издание GizmoChina, снимки зарядного устройства мощностью в 240 ватт опубликовал инсайдер Ice Universe.

Появилось фото самой быстрой в мире зарядки для смартфонов
Фото: Телеграм-канал «Equal Leaks»Телеграм-канал «Equal Leaks»

По его словам, новую зарядку представят вместе с еще не анонсированным смартфоном Realme GT Neo 5. Как быстро она будет заряжать смартфон пока неизвестно, однако другие смартфоны Realme полностью заряжаются с 0 до 100% от блоков питания на 150 Вт примерно за 15 минут.

Телеграм-канал «Equal Leaks»

Отметим, что сейчас мировой рекорд по скорости зарядки принадлежит компании Xiaomi. Их смартфон Redmi Note 12 Explorer с аккумулятором на 4300 мАч заряжается от комплектного блока питания мощностью в 210 Вт за 9 минут.

Напомним, что по слухам, Realme GT Neo 5 должны презентовать в первой половине 2023 года. Предположительно, он получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, а также процессор Snapdragon 8+ первого поколения и аккумулятор на 5000 мАч.

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