Появилось фото самой быстрой в мире зарядки для смартфонов

В Сети появились первые фотографии самой быстрой в мире зарядки для смартфонов от компании Realme. Как сообщает издание GizmoChina, снимки зарядного устройства мощностью в 240 ватт опубликовал инсайдер Ice Universe.

Фото: Телеграм-канал «Equal Leaks» Телеграм-канал «Equal Leaks»

По его словам, новую зарядку представят вместе с еще не анонсированным смартфоном Realme GT Neo 5. Как быстро она будет заряжать смартфон пока неизвестно, однако другие смартфоны Realme полностью заряжаются с 0 до 100% от блоков питания на 150 Вт примерно за 15 минут.

Телеграм-канал «Equal Leaks»

Отметим, что сейчас мировой рекорд по скорости зарядки принадлежит компании Xiaomi. Их смартфон Redmi Note 12 Explorer с аккумулятором на 4300 мАч заряжается от комплектного блока питания мощностью в 210 Вт за 9 минут.