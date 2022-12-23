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34 минуты назад

Угадайте сами: МТС составила топ самых продаваемых смартфонов в России

Ferra.ru

МТС вместе с ТАСС сделали спецпроект, в котором рассказали, как «менялись наши привычки в 2022-м». Стало известно, в том числе, какие смартфоны покупали люди.

МТС составила топ самых продаваемых смартфонов в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным МТС, количество учащихся онлайн-курсов выросло на 21%. Также на 33% выросло количество пользователей сервисов психологической помощи.

Что касается потребительского поведения, то в 2022 году люди стали реже покупать одежду и обувь, а также садовые принадлежности, спорттовары и бытовую технику. Мебель люди покупали на 39% реже, но потратили на неё на 57% больше денег. Ещё значительно выросли траты на компьютеры и комплектующие (+80%).

В МТС сообщили, что в 2022 году продажи новых смартфонов снизились на 19%. Люди не стремились покупать слишком дорогие устройства: телефоны стоимостью 20-30 тысяч рублей приобретали на 6% чаще, стоимостью 30-40 тысяч рублей — на 30%.

Так выглядит топ-5 самых продаваемых смартфонов:
  • Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ
  • Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ
  • Apple iPhone 11 128 ГБ
  • Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ
  • Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ
Наука и техника,МТС,
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