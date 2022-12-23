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53 минуты назад

Microsoft сделает Windows стабильнее

Lenta.ru

Microsoft придумала, как сделать ОС Windows более стабильной. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Microsoft сделает Windows стабильнее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам журналистов, в настоящий момент процесс explorer.exe, отвечающий за запуск «Проводника», тесно связан с другими компонентами системы. В будущем инженеры компании отделят данный процесс от остальных, что должно повысить быстродействие системы и сделать Windows более стабильной.

Авторы отметили, что если сейчас закрыть в «Диспетчере задач» процесс explorer.exe, то система завершит работу всех компонентов.

«Интеграция между рабочим столом и explorer.exe является одним из узких мест в операционной системе, поскольку тяжелая и ресурсоемкая операция с файлами может замедлить работу ОС», — отметили журналисты.

В бета-версиях Windows обнаружили, что explorer.exe работает независимо от других компонентов системы. В случае сбоя приложения «Проводник» неполадки не затронут рабочий стол и другие функции операционной системы.

В конце декабря Microsoft признала критический сбой Windows 10, вызванный обновлением системы. Судя по всему, проблема возникла из-за несовместимости системного документа hidparse.sys с прочими файлами.

Наука и техника,Microsoft,
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