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49 минут назад

Хакеры смогли взломать облачное хранилище паролей пользователей LastPass

runews24.ru

Менеджер паролей LastPass после недавного взлома сообщил своим клиентам, что их данные стали доступны злоумышленникам. То есть теоретически личная информация может также быть взломана ворами.

Хакеры взломали облачное хранилище паролей пользователей LastPass
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако на это глава LastPass Карим Тубба поспешил успокоить юзеров, что «утёкшие» данные защищены 256-битным шифрованием AES, которое можно открыть, только имея уникальный ключ шифрования, полученный из мастер-пароля у каждого пользователя. По словам Тубба, его нет даже у разработчиков LastPass, и он не хранится в системах компании.

В то же время людей все равно предупредили о возможном взломе.

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