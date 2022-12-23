Хакеры взломали облачное хранилище паролей пользователей LastPass

Менеджер паролей LastPass после недавного взлома сообщил своим клиентам, что их данные стали доступны злоумышленникам. То есть теоретически личная информация может также быть взломана ворами.

Однако на это глава LastPass Карим Тубба поспешил успокоить юзеров, что «утёкшие» данные защищены 256-битным шифрованием AES, которое можно открыть, только имея уникальный ключ шифрования, полученный из мастер-пароля у каждого пользователя. По словам Тубба, его нет даже у разработчиков LastPass, и он не хранится в системах компании.