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54 минуты назад

В России резко подешевел флагманский iPhone

Лера Букина

Смартфон iPhone 11 Pro Max в России существенно упал в цене. Об этом сообщил портал Hi-Tech Mail.Ru.

Снятый с производства iPhone резко подешевел в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда флагманский iPhone 11 Pro Max был только выпущен, его средняя стоимость составляла порядка 100 тыс. рублей. Это было в 2019 году. Сейчас в интернет-магазинах он предлагается по цене в размере от 60 тыс. рублей. Так, снижение оценивается в 40 тыс. рублей.

Модели iPhone 11 Pro Max, доступные для покупки, - остатки складских запасов. Напомним, что гаджет сняли с производства два года назад. Тогда же анонсировали более современную линейку iPhone 12.

У гаджета есть OLED-дисплей Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. Внутри устройства - процессор Apple A13 Bionic. Гаджет оснащен блоком камер с тремя модулями.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Apple Inc. может разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad и загрузку сторонних приложений. Благодаря этому разработчики смогут обходить ограничения Apple и комиссию до 30% за платежи пользователей.

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