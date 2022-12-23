Снятый с производства iPhone резко подешевел в России

Смартфон iPhone 11 Pro Max в России существенно упал в цене. Об этом сообщил портал Hi-Tech Mail.Ru.

Когда флагманский iPhone 11 Pro Max был только выпущен, его средняя стоимость составляла порядка 100 тыс. рублей. Это было в 2019 году. Сейчас в интернет-магазинах он предлагается по цене в размере от 60 тыс. рублей. Так, снижение оценивается в 40 тыс. рублей.

Модели iPhone 11 Pro Max, доступные для покупки, - остатки складских запасов. Напомним, что гаджет сняли с производства два года назад. Тогда же анонсировали более современную линейку iPhone 12.

У гаджета есть OLED-дисплей Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. Внутри устройства - процессор Apple A13 Bionic. Гаджет оснащен блоком камер с тремя модулями.