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28 минут назад

Инсайдер слил фото самой быстрой в мире зарядки для смартфонов

Газета.Ruиещё 1

В сети появились первые фотографии самого быстрого в мире зарядного устройства для смартфонов мощностью 240 Вт. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на публикацию известного инсайдера Ice Universe в соцсети Weibo.

Появилось фото самой быстрой в мире зарядки для смартфонов
Фото: Телеграм-канал «Equal Leaks»Телеграм-канал «Equal Leaks»

Информатор утверждает, что новая зарядка будет поставляться вместе с неанонсированным смартфоном Realme GT Neo 5. Данных о том, как быстро смартфон будет от нее заряжаться, нет. Другие смартфоны Realme от 0% до 100% заряжаются от блоков питания на 150 Вт примерно за 15 минут.

На текущий момент мировой рекорд по скорости зарядки принадлежит смартфону Xiaomi Redmi Note 12 Explorer с емкостью аккумулятора 4300 мАч. От комплектного блока питания на 210 Вт модель заряжается с 0% до 100% всего за 9 минут.

Ожидается, что Realme GT Neo 5 будет представлен в первой половине 2023 года. Кроме поддержки очень быстрой зарядки, новинка, по слухам, получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, а также процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и аккумулятор на 5000 мАч.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что смартфон Realme 10 Pro+ вошел в топ-7 лучших камерофонов 2022 года.

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