Китай рассказал о своих планах по освоению космоса

В планах у Поднебесной значится даже высадка на Луне с экипажем. Также китайские ученые будут продолжать работать над исследованиями и транспортировкой. Главной же целью этой страны является стать аэрокосмической державой мира к 2030 году. Хотя и эта не конечная ступень. К 2045 году Китай должен стать полномасштабной космической державой.