Китай рассказал о своих планах по освоению космоса

Как передает издание Центральная Служба Новостей, Китай намерен стать одной и ведущих космических держав. Для этого делается особый уклон в сторону развития космической инфраструктуры.
В планах у Поднебесной значится даже высадка на Луне с экипажем. Также китайские ученые будут продолжать работать над исследованиями и транспортировкой. Главной же целью этой страны является стать аэрокосмической державой мира к 2030 году. Хотя и эта не конечная ступень. К 2045 году Китай должен стать полномасштабной космической державой.
Если говорить об исследованиях, то они сосредоточены на космическом транспорте, исследовании космоса, управлении и развитии национальной гражданской космической инфраструктуре. Последняя, вероятно, сочетает в себе наблюдение Земли, телекоммуникации и навигацию, а также группировку и услуги позиционирования и обеспечивает глобальное покрытие.