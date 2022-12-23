Ученые разгадали секрет прозрачности стеклянных лягушек

Американские ученые смогли объяснить, почему стеклянные лягушки могут оставаться прозрачными. Дело в том, что большая часть их эритроцитов скапливается в печени, при этом почему-то не образуя тромбов. Исследование опубликовано в журнале Science.

Фото: Inscience.news Inscience.news

В мире существует около 150 видов стеклянных лягушек. Это ночные животные, которые днем спят, прячась в листве. Особенностью этих лягушек является то, что днем их кожа прозрачная. Сквозь нее просвечивают только кости и внутренние органы. Некоторые морские животные используют прозрачную кожу, чтобы прятаться от хищников, но на эта особенность уникальна для стеклянных лягушек. Непрозрачность животных связана с тем, что по сосудам проходят красные кровяные клетки, эритроциты, которые взаимодействуют со светом. Белокровные рыбы и лептоцефалы, морские существа, достигают прозрачности за счет полного отсутствия гемоглобина и эритроцитов. Однако у стеклянных лягушек красные кровяные клетки есть, так что их способ становиться прозрачными оставался загадкой до недавнего времени.

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Американские ученые подобрали метод, подходящий для изучения особенностей стеклянных лягушек. Дело в том, что они сохраняют прозрачность только в спокойном состоянии, а из-за уколов, стресса и анестезии теряют ее, поэтому их было трудно изучать. Исследователи использовали фотоакустическую визуализацию. В ходе этого метода ткань освещают лазером. Свет поглощается молекулами и конвертируется в ультразвук, а на основе этого можно получить изображения. Ученые использовали в своей работе один вид стеклянных лягушек —Hyalinobatrachium fleischmanni. Оказалось, что в состоянии покоя стеклянные лягушки становятся прозрачными за счет того, что 90% их эритроцитов убираются из крови. Вместо этого они сосредотачиваются в печени, которая содержит светоотражающие кристаллы гуанина. Когда лягушки приходят в активное состояние, эритроциты возвращаются в кровоток, и прозрачность уходит.

У большинства позвоночных такое накопление эритроцитов могло бы привести к образованию опасных тромбов. Но у лягушек такого не происходит. Исследователи намерены лучше изучить этот процесс и понять, можно ли его каким-то образом воплотить в сосудах человека.