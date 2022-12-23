Снятый с производства iPhone резко подешевел в России

Смартфон iPhone 11 Pro Max резко подешевел в российских магазинах. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Флагманский iPhone 11 Pro Max, выпущенный в 2019 году, на старте продаж стоил около 100 тыс. руб. На момент написания новости его стоимость в ряде интернет-магазинов начинается с 60 тыс. руб. Таким образом, разница от первоначальной стоимости составляет 40%.

Те модели iPhone 11 Pro Max, которые сейчас еще можно купить, являются остатками складских запасов, так как смартфон был снят с производства в 2020 году — почти одновременно с анонсом более современной линейки iPhone 12.

Смартфон iPhone 11 Pro Max оснащен OLED-дисплеем Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. Внутри устройства установлен процессор Apple A13 Bionic. Гаджет получил блок камер с тремя модулями: сверхширокоугольным, широкоугольным и телефото.