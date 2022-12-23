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54 минуты назад

Снятый с производства флагманский iPhone резко подешевел в России

Газета.Ru

Смартфон iPhone 11 Pro Max резко подешевел в российских магазинах. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Снятый с производства iPhone резко подешевел в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Флагманский iPhone 11 Pro Max, выпущенный в 2019 году, на старте продаж стоил около 100 тыс. руб. На момент написания новости его стоимость в ряде интернет-магазинов начинается с 60 тыс. руб. Таким образом, разница от первоначальной стоимости составляет 40%.

Те модели iPhone 11 Pro Max, которые сейчас еще можно купить, являются остатками складских запасов, так как смартфон был снят с производства в 2020 году — почти одновременно с анонсом более современной линейки iPhone 12.

Смартфон iPhone 11 Pro Max оснащен OLED-дисплеем Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. Внутри устройства установлен процессор Apple A13 Bionic. Гаджет получил блок камер с тремя модулями: сверхширокоугольным, широкоугольным и телефото.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как в TikTok появилось шуточное видео «секретного» iPhone с 12 камерами. Согласно задумке автора, новый смартфон от Apple получит название iPhone 15 Hyper Ultra Turbo Wild Pro Max Ultimate Mini XL.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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