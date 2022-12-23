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24 минуты назад

Кому и для чего? Honor представил смартфон с micro USB и без сканера отпечатка пальцев

Ferra.ru

За последние пару лет такие некогда премиальные особенности смартфонов, как сканер отпечатка пальцев, стали появляться и в самых дешёвых устройствах.

Honor представил смартфон с micro USB
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но в Honor, видимо, решили не обращать на это внимание при разработке новенького Honor X5. Компания представила свежую модель, которая не только лишена обыденного способа защиты данных, но также имеет порт micro USB вместо ставшего нормой USB-C.

В основу устройства лёг чип Helio G25 от MediaTek, что позволяет устройству набирать в AnTuTu всего 100 00 баллов. Оперативной памяти в новинке также немного — всего 2 ГБ. Которые дополняются 32 ГБ памяти постоянной.

Из прочего можно отметить 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и аккумулятор на 5000 мАч. Работает Honor X5 под управлением Android 12 Go. Цена смартфона — 100 евро.

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