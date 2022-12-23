Honor представил смартфон с micro USB

За последние пару лет такие некогда премиальные особенности смартфонов, как сканер отпечатка пальцев, стали появляться и в самых дешёвых устройствах.

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Но в Honor, видимо, решили не обращать на это внимание при разработке новенького Honor X5. Компания представила свежую модель, которая не только лишена обыденного способа защиты данных, но также имеет порт micro USB вместо ставшего нормой USB-C.

В основу устройства лёг чип Helio G25 от MediaTek, что позволяет устройству набирать в AnTuTu всего 100 00 баллов. Оперативной памяти в новинке также немного — всего 2 ГБ. Которые дополняются 32 ГБ памяти постоянной.