В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
32 минуты назад

Биологи выяснили, что самки птиц глупеют ради птенцов

Газета.Ru

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что самки пегих дроздовых тимелий, похожих на воробьев, птиц Южной Африки и Азии, становятся тем глупее, чем больше у них появляется детей. Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

Биологи выяснили, что самки птиц глупеют ради птенцов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ученые протестировали когнитивные способности 38 диких тимелий Turdoides bicolor. Исследователи оценивали, насколько хорошо птицы могут запоминать ассоциации, адаптироваться к изменениям в экспериментах и контролировать поведение ради вознаграждения.

Проанализировав данные о размножении за 10 лет, орнитологи обнаружили, что менее умные птицы производят больше птенцов в год. При этом плодовитость тимелий росла с возрастом, то есть самки приносили больше птенцов, но одновременно глупели.

Самцы тимелий не продемонстрировали каких-либо изменений в когнитивных способностях с возрастом. Также ученые не нашли доказательств того, что жизнь в больших группах повышает интеллект, хотя ранее другие орнитологи высказывали такую идею.

Эти результаты показывают, что интеллект требует большого количества энергии. У животных «спорят» две потребности: репродуктивный успех и интеллект. И так как птенцов становится все больше, выживание с возрастом перевешивает.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители