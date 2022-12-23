Биологи выяснили, что самки птиц глупеют ради птенцов

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что самки пегих дроздовых тимелий, похожих на воробьев, птиц Южной Африки и Азии, становятся тем глупее, чем больше у них появляется детей. Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

Ученые протестировали когнитивные способности 38 диких тимелий Turdoides bicolor. Исследователи оценивали, насколько хорошо птицы могут запоминать ассоциации, адаптироваться к изменениям в экспериментах и контролировать поведение ради вознаграждения.

Проанализировав данные о размножении за 10 лет, орнитологи обнаружили, что менее умные птицы производят больше птенцов в год. При этом плодовитость тимелий росла с возрастом, то есть самки приносили больше птенцов, но одновременно глупели.

Самцы тимелий не продемонстрировали каких-либо изменений в когнитивных способностях с возрастом. Также ученые не нашли доказательств того, что жизнь в больших группах повышает интеллект, хотя ранее другие орнитологи высказывали такую идею.