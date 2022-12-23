Маск нашел замену лайкам в Twitter

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть может отказаться от лайков в пользу различных реакций. Об этом пишет ТАСС.
«Илон Маск, пожалуйста, не могли бы мы избавиться от лайков? Пришло время отойти от этих значков. Я бы разбил их на «да», «так себе» и «нет»», - написал бизнесмену один из пользователей.
Маск поддержал это предложение.
Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter в конце октября. После покупки компании, в соцсети начались перемены. В частности, он анонсировал увольнение до половины сотрудников компании и предупредил, что отменит удаленку.
Также Маск пообещал внести изменения в механизм голосования в опросах соцсети, начав учитывать голоса только пользователей с подпиской Blue.