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3 минуты назад

Маск нашел замену лайкам в Twitter

Алиса Селезнёва

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть может отказаться от лайков в пользу различных реакций. Об этом пишет ТАСС.

Маск нашел замену лайкам в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Илон Маск, пожалуйста, не могли бы мы избавиться от лайков? Пришло время отойти от этих значков. Я бы разбил их на «да», «так себе» и «нет»», - написал бизнесмену один из пользователей.

Маск поддержал это предложение.

Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter в конце октября. После покупки компании, в соцсети начались перемены. В частности, он анонсировал увольнение до половины сотрудников компании и предупредил, что отменит удаленку.

Также Маск пообещал внести изменения в механизм голосования в опросах соцсети, начав учитывать голоса только пользователей с подпиской Blue.

Наука и техника,Илон Маск,
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