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28 минут назад

В Гватемале обнаружили затерянные города майя

Lenta.ru

Международная группа ученых из США, Франции и Гватемалы обнаружила затерянные следы древней цивилизации майя возрастом две тысячи лет в северной части Гватемалы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Ancient Mesoamerica.

В Гватемале обнаружили затерянные города майя
Фото: ShutterstockShutterstock

Исследователи изучили лесистую местность в различных районах Гватемалы с помощью системы LiDAR — лазерного аналога радара, позволяющего картировать рельеф под пологом растительного покрова. Лидар позволил выявить более чем тысячу древних поселений общей площадью 1680 квадратных километров, большинство из которых были связаны сетью дорог и дамб. Города характеризовались плотным заселением, что противоречит гипотезе, предполагающей, что ранние мезоамериканские населения были малонаселенными.

Археологи также обнаружили свидетельства существования больших комплексов и пирамид в некоторых поселениях, которые указывают на то, что некоторые из них служили центрами для работы, отдыха и политической деятельности. Были найдены и площадки для игры в мяч и других видов спорта, распространенных среди древних майя.

Майя, жившие на территории Гватемалы, также строили каналы и резервуары, которые хранили воду для ее последующего использования в засушливые периоды.

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