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24 минуты назад

Российские ученые создали фонд диалектов исчезающих языков Арктики

Lenta.ru

Российские ученые создали аудиовизуальный фонд диалектов исчезающих языков Арктики — эвенского и тундренного юкагирского. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН.

В России создали фонд диалектов исчезающих языков Арктики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он предназначен восполнить пробел, который существует в эвенской и юкагирской диалектологии и фольклористике, — введен в научный оборот ранее неизданный языковой и фольклорный материал», — объяснила автор и руководитель проекта Сардана Шарина.

В ходе работы специалисты задокументировали материалы эвенов из 13 районов Якутии и тундренных юкагиров Нижнеколымского района республики по фольклору, диалектам и говорам — как описанным, так и ранее не имеющим описания. Проект был реализован в рамках государственной программы «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы».

Аудио и видео записи выложили в открытый доступ, их можно использовать для изучения и преподавания языков и фольклора в учебных учреждениях. В дальнейшем в институте планируют сформировать подобный фонд по всем районам проживания эвенков Якутии и языку лесных юкагиров, а также разработать языковые материалы по российским регионам.

Ранее сообщалось, что Совет представителей коренных малочисленных народов Севера намерен утвердить алфавит саамского языка. Разногласия чиновников и представителей саамской общины по поводу потенциального алфавита длились больше четверти века.

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