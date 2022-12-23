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35 минут назад

Колонки Яндекса теперь могут найти ваш смартфон

Ferra.ru

Яндекс Станции, а также умные телевизоры с поддержкой голосового помощника “Алиса” теперь могут не только поставить вам приятную музыку или помочь решать повседневные задачи. Так, пресс-служба Яндекса сообщила, что Алиса помочь в поисках вашего смартфона.

Колонки «Яндекса» теперь могут найти ваш смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Алиса может позвонить владельцу Станции или умного телевизора. Например, если смартфон потерялся где-то в квартире, а нужно срочно из нее выходить, достаточно сказать “Алиса, где мой телефон?” или “Алиса, найди мой телефон”. Голосовой ассистент в таком случае позвонит и избавит от поисков по всему дому.

Пресс-служба уточняет, что Алиса звонит на тот номер, который владелец умной колонки привязал к своему аккаунту Яндекс ID, когда настраивал Станцию или устанавливал другие сервисы компании.

Если подключён определитель номера от Яндекса, то на экране телефона высветится “Алиса, Яндекс”. Пока она может позвонить только на российские мобильные номера. Если перезвонить Алисе, она объяснит, кто она и зачем звонила.

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