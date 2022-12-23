Колонки «Яндекса» теперь могут найти ваш смартфон

Яндекс Станции, а также умные телевизоры с поддержкой голосового помощника “Алиса” теперь могут не только поставить вам приятную музыку или помочь решать повседневные задачи. Так, пресс-служба Яндекса сообщила, что Алиса помочь в поисках вашего смартфона.

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Алиса может позвонить владельцу Станции или умного телевизора. Например, если смартфон потерялся где-то в квартире, а нужно срочно из нее выходить, достаточно сказать “Алиса, где мой телефон?” или “Алиса, найди мой телефон”. Голосовой ассистент в таком случае позвонит и избавит от поисков по всему дому.

Пресс-служба уточняет, что Алиса звонит на тот номер, который владелец умной колонки привязал к своему аккаунту Яндекс ID, когда настраивал Станцию или устанавливал другие сервисы компании.