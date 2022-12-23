Раскрыты планы Google на смартфоны Pixel вплоть до 2025 года

Практически с самого появления смартфонов Google Pixel, линейке приписывают скорое закрытие. Но из года в год компания улучшает устройства, делая их всё более привлекательными для массового потребителя.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

А накануне издание Android Authority опубликовало эксклюзивный материал, в котором рассказало о планах поискового гиганта на серию Pixel с 2023 по 2025 годы.

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2023 год

В ближайшие 12 месяцев Google проведёт два мероприятия с анонсами смартфоном. Первое — Google I/O. На нём нас ждёт не только Android 14, но также бюджетный Pixel 7a и, что более интересно, первый складной смартфон компании — Pixel Fold.

Чуть позже, осенью, Google представит флагманскую линейку, в которую войдут Pixel 8 и 8 Pro. Несмотря на недавние утечки, эти два устройства не смогут похвастаться какими-то кардинальными нововведениями. Разве что Pixel 8 получит меньший размер за счёт уменьшенного дисплея.

2024 год

Самый интересный апдейт ждёт серию Pixel в 2024-м. Во-первых, здесь Google может отказаться от ежегодного релиза A-серии. Если Pixel 7a продастся не самым лучшим тиражом, то корпорация может перейти на модель выпуска устройств линейки раз в два года — как iPhone SE у Apple.

Во-вторых, осенью этого года нас ждёт сразу три новых флагмана Google — базовый Pixel 9 (со всё ещё уменьшенным форм-фактором) и сразу два Pixel 9 Pro. Одна из Pro-моделей останется такой же, как 8 Pro, а вот вторая получит уменьшенный 6,3-дюймовый дисплей. В остальном это будут два одинаковых смартфона.

2025 год

На этот год у Google есть два варианта развития событий. Если Pixel Fold покажет удачный старт в 2023-м, то нас ждёт аналог Samsung Galaxy Z Flip от поискового гиганта. Если же складной смартфон бренда провалится, то компания откажется от выпуска устройств в данном форм-факторе.

При этом в любом случае нас ждёт анонс флагманской серии Pixel 10, которая всё так же будет состоять из трёх моделей: одного Pixel 10 и двух Pixel 10 Pro.