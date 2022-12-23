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28 минут назад

Ученые описали сценарий конца света

Никита Бородкин

Ученые предсказали конец света, при котором Земля упадет на Солнце. Как сообщает «КП», к таким выводам пришли эксперты из Гарвард-Смитсоновского Центра Астрофизики, наблюдая за планетой Kepler-1658b. Она постепенно сближается со звездой, вокруг которой вращается, что в дальнейшем приведет к падению.

Ученые описали сценарий конца света
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сама планета была обнаружена еще в 2009 году на расстоянии в 2600 световых лет от Земли. Уже тогда год длился на ней менее трех земных дней, и, как выяснилось, он становится все короче. Дальнейшее сближение планеты со светилом продолжается и падение будет неизбежным.

Суперкомпьютер установил дату конца света

Астрофизики предсказывают аналогичный конец и Земле — они называют его Adios (Адьес). Наступить он должен лишь через несколько миллиардов лет, когда Солнце расширится и превратится в красного гиганта. Сперва на него упадет Меркурий, после — Венера, и только потом — Земля.

Отметим, что математики Ангел Живков и Ивайло Тунчев из Софийского университета в Болгарии также подтвердили, что в ближайшее время судьба Kepler-1658b Земле не грозит. Благодаря моделированию они выяснили, что в ближайшие 100 тысяч лет планеты не уйдут со своих орбит.

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