Россиянам раскрыли риски использования устаревших смартфонов

Устаревшие смартфоны, не получающие обновления программного обеспечения от производителя, несут в себе повышенные риски взлома, заявил в беседе с агентством «Прайм» старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко. По его словам, лучше удалить со старого устройства все ценные данные, а также банковские приложения, чтобы избежать атак мошенников.
«В смартфоне не будут «заделаны» бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, SMS, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить», — заявил эксперт.
Как отметил Кузменко, рано или поздно все производители перестают осуществлять поддержку старых моделей своих смартфонов и не выпускают для них обновления безопасности. Поддержка вендорами устаревших устройств в течение продолжительного периода времени пока еще не стала повсеместным явлением, констатировал специалист Роскачества.