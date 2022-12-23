В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Россиянам раскрыли риски использования устаревших смартфонов

Газета.Ru

Устаревшие смартфоны, не получающие обновления программного обеспечения от производителя, несут в себе повышенные риски взлома, заявил в беседе с агентством «Прайм» старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко. По его словам, лучше удалить со старого устройства все ценные данные, а также банковские приложения, чтобы избежать атак мошенников.

Россиянам раскрыли риски использования устаревших смартфонов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В смартфоне не будут «заделаны» бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, SMS, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить», — заявил эксперт.

Как отметил Кузменко, рано или поздно все производители перестают осуществлять поддержку старых моделей своих смартфонов и не выпускают для них обновления безопасности. Поддержка вендорами устаревших устройств в течение продолжительного периода времени пока еще не стала повсеместным явлением, констатировал специалист Роскачества.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители