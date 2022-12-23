Россиянам раскрыли риски использования устаревших смартфонов

Устаревшие смартфоны, не получающие обновления программного обеспечения от производителя, несут в себе повышенные риски взлома, заявил в беседе с агентством «Прайм» старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко. По его словам, лучше удалить со старого устройства все ценные данные, а также банковские приложения, чтобы избежать атак мошенников.