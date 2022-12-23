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6 минут назад

Почему банковские приложения нельзя использовать на старых смартфонах

Ferra.ruиещё 1

Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко предупредил об опасности использования устаревших смартфонов для доступа в онлайн-банк или хранения на таких устройствах важных данных.

Почему банковские приложения нельзя использовать на старых смартфонах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, в старых смартфонах не будут заделаны бреши в безопасности. При этом использовать такие гаджеты можно, но исключительно для обычных задач: получения и отправки SMS-сообщений, звонков и т.п. Но, он подчеркнул, что всё ценное, в том числе банковские и другие важные приложения, следует удалить.

Также Кузьменко рассказал, что долго свои смартфоны поддерживает Apple, а на Android этого нет. Например, iPhone 5s компания поддерживала почти шесть лет, обновляла систему безопасности и в целом защиту устройства. Для смартфонов на Android Google выпускает обновления максимум три года.

«В нём (смартфоне) не будут "заделаны" бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, смс, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить», — резюмировал Сергей Кузьменко.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,Apple,
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