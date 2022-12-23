Почему банковские приложения нельзя использовать на старых смартфонах

Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко предупредил об опасности использования устаревших смартфонов для доступа в онлайн-банк или хранения на таких устройствах важных данных.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам эксперта, в старых смартфонах не будут заделаны бреши в безопасности. При этом использовать такие гаджеты можно, но исключительно для обычных задач: получения и отправки SMS-сообщений, звонков и т.п. Но, он подчеркнул, что всё ценное, в том числе банковские и другие важные приложения, следует удалить.

Также Кузьменко рассказал, что долго свои смартфоны поддерживает Apple, а на Android этого нет. Например, iPhone 5s компания поддерживала почти шесть лет, обновляла систему безопасности и в целом защиту устройства. Для смартфонов на Android Google выпускает обновления максимум три года.