Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа

Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер в беседе с РИА Новости рассказала, что против вирусов гриппа бесполезно принимать антибиотики.

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«Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним», — заявила она.

По ее словам, чтобы справиться с вирусами необходимо принимать средства симптоматической терапии, а также препараты для иммунитета и противовирусные.

Эксперт уточнила, что антибиотики необходимы для лечения инфекций и восстановления пациента после болезни, отметив, что их могут назначить совместно с другими методами лечения гриппа для предотвращения риска развития разного рода осложнений.