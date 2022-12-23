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45 минут назад

ByteDance признала, что ее сотрудники незаконно получили данные ряда пользователей TikTok

Газета.Ruиещё 1

Китайская компания ByteDance (владелец TikTok) после проведенного внутреннего расследования признала, что ее сотрудники незаконно получили данные некоторых пользователей соцсети в США, в том числе двух журналистов. Об этом сообщает газета The New York Times.

Cотрудники ByteDance незаконно получили данные пользователей TikTok
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишет газета, в течение лета 2022 года несколько сотрудников ByteDance, которые отвечали за мониторинг поведения сотрудников, пытались найти источники предполагаемых утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистов. Они получили доступ к IP-адресам и другим данным двух репортеров и небольшого числа людей, связанных с журналистами через их учетные записи TikTok. При этом в компании заявили, что источников утечек обнаружить не удалось.

В статье NYT отмечается, что расследование было начато после публикации Forbes о том, что ByteDance планирует использовать TikTok для отслеживания физического местонахождения конкретных американских граждан. Расследование подтвердило часть этих опасений.

Главный юрисконсульт ByteDance Эрих Андерсен и исполнительный директор Рубо Лян изложили результаты расследования в отдельных электронных письмах сотрудникам, подчеркивает NYT.

Все четыре сотрудника, двое из которых работали в Китае, а двое — в США, участвовавшие в этой схеме, были уволены. ByteDance также заявила, что реструктурировала свою группу внутреннего аудита и управления рисками и закрыла доступ к данным в США из этого отдела.

Ранее Reuters писал, что силовые ведомства США не желают заключать соглашение с компанией ByteDance, предусматривающее дополнительные меры безопасности данных пользователей на территории США. В ведомствах выразили беспокойство по поводу возможной уязвимости данных в случае заключения сделки.

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