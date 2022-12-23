Motorola начала продажи собственного флагмана Moto X40

Несмотря на то, что Qualcomm не так давно анонсировала свой главный процессор 2023 года Snapdragon 8 Gen 2, уже немало компаний успели представить флагманы на его основе. Исключением не стала и Motorola со своим Moto X40.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Более того, она уже запустила продажи новинки в Китае. Самым приятным моментом релиза стала цена устройства — за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной просят всего 490 долларов, что на 100 долларов дешевле Xiaomi 13.

Есть ещё варианты 8/256 ГБ (530 долларов), 12/256 ГБ (575 долларов) и 16/512 ГБ (615 долларов).

Напомним, что Moto X40 получил приятный 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 165 Гц. Сканер отпечатка пальцев подэкранный. Основная камера смартфона тройная: на 50, 50 и 12 Мп. Фронтальный же модуль умеет делать 60 Мп снимки.