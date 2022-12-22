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28 минут назад

Dyson выпустил элитный фен из золота. Не особо дорогой, кстати

Ferra.ru

Компания Dyson, разрабатывающая бытовую технику, представила «новогоднюю» лимитированную серию своих популярных фенов Supersonic, которая называется New Year Limited Edition.

Dyson выпустил элитный фен из золота
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отличием от обычной версии является кольцо управления, сделанное из сусального золота, а кнопки устройства украшены зелёным и красным топазами. Покупатели получат фен в оригинальном фиолетовом кейсе овальной формы. На кейсах будет написан номер изделия в лимитированной серии. Отмечается, что их может быть 5900 единиц.

Продажи «золотого» фена стартуют в Китае по цене 3699 юаней, или около 38 тысяч рублей по текущему курсу. Обычные Supersonic стоят на 300 юаней дешевле.

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