Dyson выпустил элитный фен из золота

Отличием от обычной версии является кольцо управления, сделанное из сусального золота, а кнопки устройства украшены зелёным и красным топазами. Покупатели получат фен в оригинальном фиолетовом кейсе овальной формы. На кейсах будет написан номер изделия в лимитированной серии. Отмечается, что их может быть 5900 единиц.