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31 минуту назад

Мал, да удал: бюджетный Google Pixel 6a превзошёл по качеству камер дорогие Samsung S22 Ultra и Pixel 7 Pro

Ferra.ru

Популярный YouTube-блогер Маркес Браунли (MKBHD) провёл собственное исследование с целью выяснить, камера какого смартфона является лучшей в 2022 году. Результат оказался крайне неожиданным.

Pixel 6a превзошел по качеству камер Samsung S22 Ultra и Pixel 7 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как-то так принято считать, что только флагманы могут занимать первые места в рейтинге лучших камерофонов. Например, по версии DxOMark, на момент выхода, лучшей камерой мог похвастаться Huawei Mate 50 Pro.

Но «слепой тест», проведённый американским блогером, показал, что на деле и бюджетные смартфоны могут оказаться молодцами. Так, в уходящем году именно Google Pixel 6a взял первое место в общем фотозачёте.

Стоит отметить, что устройство стоит всего 450 долларов. А прямо сейчас на официальном сайте Google его продают и вовсе за 299 долларов (21 000 рублей). Для сравнения: Pixel 7 Pro стоит 899 долларов, а Samsung Galaxy S22 Ultra — 919 долларов.

Наука и техника,Google,
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