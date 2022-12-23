Pixel 6a превзошел по качеству камер Samsung S22 Ultra и Pixel 7 Pro

Популярный YouTube-блогер Маркес Браунли (MKBHD) провёл собственное исследование с целью выяснить, камера какого смартфона является лучшей в 2022 году. Результат оказался крайне неожиданным.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как-то так принято считать, что только флагманы могут занимать первые места в рейтинге лучших камерофонов. Например, по версии DxOMark, на момент выхода, лучшей камерой мог похвастаться Huawei Mate 50 Pro.

Но «слепой тест», проведённый американским блогером, показал, что на деле и бюджетные смартфоны могут оказаться молодцами. Так, в уходящем году именно Google Pixel 6a взял первое место в общем фотозачёте.