Восстание машин: как опробовать самый популярный ИИ-бот ChatGPT в России

Сайт OpenAI, где можно попробовать ChatGPT в действии, не открывается в РФ без подключения через VPN. Кроме того, регистрация на сайте потребует иностранный номер телефона — если ввести российский, то завести аккаунт не получится.

Фото: OpenAI OpenAI

Насчет первого пункта ничего сложного: для регистрации подойдет любой VPN, но платный сервис, конечно же, повышает ваши шансы, т.к. их адреса реже блокируются различными сайтами. Зарубежный номер мобильного на пять минут можно завести на множестве специализированных площадок (номера бесплатных, опять же, блокируются).

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Имейте ввиду, что оформление СМС на виртуальный номер в теории может поставить вашу личную информацию под угрозу. Рекомендуем завести для этой процедуры отдельный почтовый ящик, к которым не привязаны никакие учетные записи, банковские карты и другие чувствительные данные.

Найдите сайт по продаже виртуальных номеров. Для этой инструкции мы возьмем onlinesim.ru.

Выберите услугу «Прием СМС».

В строке поиска введите OpenAI (или «Другие сайты») и выберите любую европейскую страну, чьи номера доступны для покупки.

Пополните кошелек через любой платежный сервис и оплатите номер.

После этого включите VPN и зайдите на сайт OpenAI из-под другой страны.

На заключительной стадии регистрации аккаунта вас попросят ввести код подтверждения, присланный на телефон. Проверьте СМС-сообщения виртуального номера: если код пришел, введите его.

Если код подтверждения так и не пришел, найдите другой виртуальный номер и попытайтесь еще раз.

ChatGPT представляет собой простенькое диалоговое окно, похожее на среднестатистический мессенджер. Вы печатаете запросы в текстовой строке, и бот отвечает на них — но заранее предупреждаем, что ChatGPT не совершенен. Некоторые из его ограничений и недостатков мы привели ниже.