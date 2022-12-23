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47 минут назад

Ученые создали искусственную ДНК для уничтожения рака

Мир24иещё 2

Ученые использовали искусственную ДНК для уничтожения клеток рака шейки матки, молочной железы и меланомы, сообщается на сайте из Токийского университета.

Ученые создали искусственную ДНК для уничтожения рака
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что многие виды опухолей выделяют повышенное число микроРНК (miR-21), которые не распознаются иммунитетом, потому раковые клетки остаются живыми.

Исследователи сконструировали пару молекул ДНК, которые в раковых клетках соединялись с раковыми микроРНК, а потом распутывались и соединялись друг с другом по принципу комплементарности.

Появление двуцепочечной ДНК давало сигнал иммунной системе, которая уничтожала раковые клетки. Такой иммунный ответ приводил к предотвращению роста раковой опухоли. Специалисты успешно протестировали молекулы на клетках меланомы мыши, рака шейки матки человека и тройного отрицательного рака молочной железы человека.

Результаты исследований помогут разработать новые лекарственные препараты для активации антиракового ответа иммунной системы с помощью ДНК.

Ранее группа ученых выявила вариации генов, защищающие людей от чумы.

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