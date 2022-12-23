Названа главная угроза для Google

Генеральный директор Google Сундар Пичаи считает, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от конкурента OpenAI представляет угрозу. Об этом сообщает The New York Times.

ChatGPT способен отвечать на вопросы человека и поддерживать беседу, похожую на разговор двух людей.

В Google считают, что чат-бот обладает серьезным успехом, в связи с чем в компании объявили о критической ситуации. Гендиректор в связи с этим перестроил работу некоторых групп внутри организации.

"С настоящего момента и до крупной конференции, которую Google планирует провести в мае, команды из разных отделов были переназначены для помощи в разработке и выпуске нового проекта на основе искусственного интеллекта", – рассказали источники.

Речь также идет о программе по созданию произведений искусства и изображений по описанию. Компания намерена сделать технологию чат-бота LaMDA доступной для большего числа пользователей.