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36 минут назад

Названа главная угроза для Google

Москва24иещё 1

Генеральный директор Google Сундар Пичаи считает, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от конкурента OpenAI представляет угрозу. Об этом сообщает The New York Times.

Названа главная угроза для Google
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

ChatGPT способен отвечать на вопросы человека и поддерживать беседу, похожую на разговор двух людей.

В Google считают, что чат-бот обладает серьезным успехом, в связи с чем в компании объявили о критической ситуации. Гендиректор в связи с этим перестроил работу некоторых групп внутри организации.

"С настоящего момента и до крупной конференции, которую Google планирует провести в мае, команды из разных отделов были переназначены для помощи в разработке и выпуске нового проекта на основе искусственного интеллекта", – рассказали источники.

Речь также идет о программе по созданию произведений искусства и изображений по описанию. Компания намерена сделать технологию чат-бота LaMDA доступной для большего числа пользователей.

Ранее компания Sony назвала лучшие игры на PlayStation. Лидером стал сиквел God of War 2018 года – God of War Ragnarök. Проект одержал победу в таких категориях, как "Лучший новый персонаж", "Лучший сюжет", "Лучшая графика" и ряде других.

Наука и техника,Google,
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