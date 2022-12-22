Perseverance сделал на Марсе первую закладку с образцом грунта

Марсоход Perseverance выложил на поверхность первый контейнер с образцом марсианского грунта. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения.

Фото: JPL-Caltech JPL-Caltech

Ранее взятый с помощью бура-кернозаборника образец герметично заключен в титановую трубку. В течение следующих двух месяцев марсоход разместит в общей сложности 10 трубок в месте с условным названием Three Forks, построив первое в истории человечества хранилище образцов на другой планете. Three Forks находится в неподалеку от высохшей дельты рек, впадавших к кратер Езеро.

В подобные контейнеры заключаются дубликаты некоторых горных пород, основная же коллекция находится в монолитном контейнере внутри марсохода. Предполагается, что после его заполнения на Марс прибудет специальная миссия Mars Sample Return, транспортный ровер которой заберет большой контейнер и положит его в ракету для обратного пути на Землю. Создаваемый сейчас склад небольших титановых контейнеров необходим в качестве резерва, если основную коллекцию не удастся извлечь по тем или иным причинам.

Камеры Perseverance подтвердили, что трубка упала на грунт, не попадет под колеса и не встала на торец.