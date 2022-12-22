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39 минут назад

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел спиральную галактику NGC 7469

AstroNews

На декабрьском снимке «Джеймса Уэбба» запечатлена спиральная галактика NGC 7469, расположенная примерно в 220 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегаса. Её диаметр составляет около 90 000 световых лет.

«Джеймс Уэбб» запечатлел спиральную галактику NGC 7469
Фото: Webb.nasa.govWebb.nasa.gov

NGC 7469 – галактика с активным галактическим ядром (AGN). Оно представляет собой чрезвычайно яркую центральную область, в которой преобладает свет, испускаемый пылью и газом, падающими в центральную черную дыру галактики. Эта галактика предоставляет астрономам уникальную возможность изучить взаимосвязь между AGN и активностью звездообразования, потому что этот конкретный объект содержит AGN, который окружен кольцом звездообразования на расстоянии всего 1500 световых лет.

Компактность этой системы и наличие большого количества пыли затрудняют изучение этой взаимосвязи в инфракрасном диапазоне. Однако с помощью «Уэбба» астрономы могут исследовать звездное кольцо галактики, центральную AGN, а также газ и пыль между ними.

Используя инструменты «Уэбба» MIRI, NIRCam и NIRSpec для получения изображений и спектров NGC 7469, команда GOALS получила новые данные об объекте. Ученые обнаружили молодые звездообразующие скопления, а также очаги очень теплого, турбулентного молекулярного газа и прямые свидетельства разрушения мелких пылевых частиц в пределах нескольких сотен световых лет от ядра – доказательство того, что AGN воздействует на окружающую межзвездную среду.

Кроме того, сильно ионизированный, рассеянный атомный газ, по-видимому, выходит из ядра со скоростью примерно 6,4 миллиона километров в час. Он является частью галактического потока, который ранее был идентифицирован с Земли, а теперь обнаружен «Уэббом». Поскольку анализ наборов данных все еще продолжается, наверняка будут раскрыты новые тайны этой области.

Характерной особенностью этого изображения является яркая шестиконечная звезда, которая совпадает с центром NGC 7469. В отличие от галактики, это не настоящий небесный объект, а артефакт изображения, дифракционный всплеск.

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