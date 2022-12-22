Нейросеть научилась создавать обложки для музыкальных релизов. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители мобильного приложения «Панч».
Для генерации обложки необходимо на специальном сайте ввести имя артиста и название трека. Можно выбрать жанр музыки, настроение и стиль, а также добавить короткое описание. Полученное изображение можно настроить под формат определенной социальной сети и использовать для анонса и продвижения релиза. В ближайшем будущем такая возможность будет доступна в приложении «Панч».
Ранее сообщалось, что в App Store появилось приложение для создания и продвижения музыки «Панч».