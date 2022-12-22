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38 минут назад

Нейросеть научилась создавать обложки для музыкальных релизов

Газета.Ru

Нейросеть научилась создавать обложки для музыкальных релизов. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители мобильного приложения «Панч».

Нейросеть научилась создавать обложки для музыкальных релизов
Фото: ПАНЧПАНЧ

Для генерации обложки необходимо на специальном сайте ввести имя артиста и название трека. Можно выбрать жанр музыки, настроение и стиль, а также добавить короткое описание. Полученное изображение можно настроить под формат определенной социальной сети и использовать для анонса и продвижения релиза. В ближайшем будущем такая возможность будет доступна в приложении «Панч».

Ранее сообщалось, что в App Store появилось приложение для создания и продвижения музыки «Панч».

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