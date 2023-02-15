Самые громкие провалы 2022 года в мире смартфонов

2022 год был не самым продуктивным для рынка смартфонов, но, тем не менее, его нельзя назвать самым плохим. Мы получили хорошие обновления моделей прошлых лет, отличные бюджетные смартфоны, инновационные устройства… Но некоторые бренды параллельно приняли ряд крайне сомнительных решений. Портал Android Authority собрал самые громкие провалы года в сфере смартфонов.

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Samsung и скандал вокруг GOS

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Линейка Galaxy S22 получила хорошие отзывы благодаря новой основной камере, нормальному телевику на S22 и Plus, слоту для стилуса на S22 Ultra и великолепной программной поддержке. Но специалисты обнаружили, что Samsung намеренно снижала производительность многих игр через встроенную службу Game Optimizing Service (GOS), ссылаясь на защиту от перегрева. Многие пользователи (особенно из Кореи) раскритиковали спорное решение, вынудив производителя добавить в GOS специальный режим быстродействия. Начало 2022 года, прямо скажем, выдалось не совсем удачным для Samsung.

Проблемы Snapdragon 8 Gen 1

Новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1, пожалуй, оказался одним из крупнейших разочарований года. На бумаге чипсет выглядел превосходно: мощный 8-ядерный CPU, не менее впечатляющий GPU… Но на практике новинка страдала от серьезных проблем в плане производительности. Стресс-тесты показали, что Snapdragon 8 Gen 1 потерял примерно 50% быстродействия на фоне Exynos 2200. Для поклонников мобильных игр эти цифры были плохим знаком: даже чип Tensor G2 на Pixel 7 смог показать лучшие результаты, чем некоторые телефоны на Snapdragon 8 Gen 1. Ситуация пошла на поправку только после того, как фирма Qualcomm перешла на другого поставщика чипов (TSMC вместо Samsung).

Попытка HTC выйти на рынок метавселенных

После ухода из сегмента флагманских смартфонов компания HTC выпустила лишь несколько бюджетных телефонов для региональных рынков. Из-за этого внезапный анонс первого «смартфона для метавселенных» от тайваньской компании прозвучал интригующе, но за любопытным заявлением скрывался всего лишь ничем не примечательный Desire 22 Pro. Маркетинговая компания напирала на тот факт, что смартфон можно использовать в связке со шлемом виртуальной реальности Vive Flow, но эта фишка отнюдь не эксклюзивна: средние смартфоны OnePlus и Samsung уже давно на такое способны. Иными словами, Desire 22 Pro оказался таким же смартфоном для метавселенных, как и любой другой. Похвалить его можно было разве что за влагозащиту IP67 и поддержку беспроводной зарядки.

Плохая связь на Pixel 6

Технически этот инцидент затронул телефоны 2021 года выпуска, но скандал получил внимание общественности именно в 2022. Дело в том, что многие владельцы Google Pixel 6 жаловались на серьезные перебои в беспроводной связи. Смартфон ловил сигнал гораздо хуже, чем аналогичные гаджеты от фирм-конкурентов, и с трудом переключался между мобильным интернетом и Wi-Fi. Для того, чтобы как-то исправить проблему, пользователям приходилось включать и выключать режим полета.

Отмена BlackBerry 5G

Срок договора фирмы TCL по производству телефонов под брендом BlackBerry истек в 2020 году, после чего фирма Onward Mobility, специализирующаяся на безопасности, тут же заявила, что начнет выпуск собственных BlackBerry с поддержкой 5G в 2021 году. Питч был простым, но немного размытым: производитель обещал современные, «надежно защищенные» 5G-смартфоны, причем как минимум одна модель сохранила бы физическую клавиатуру. Но дата релиза плавно переехала на 2022 год, а потом выяснилось, что Onward Mobility потеряла права на бренд. Несостоявшаяся линейка гаджетов была отменена.

Слабая поддержка флагманов ASUS и Sony