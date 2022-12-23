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16 минут назад

«Ростелеком» хочет заместить Trello и Jira

Sostav.ruиещё 5

«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены Trello, Jira и Confluence, принадлежащих ушедшей из России Atlassian. Работа будет вестись совместно с «дочкой» «Ростелеком ИТ», решение должно быть готово к июлю 2024 года, сообщают «Ведомости».

«Ростелеком» разработает платформу для замены Trello и Jira
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На разработку «Ростелеком ИТ» закладывает более 1 млрд руб. из собственного бюджета. Текущая недоступность продуктов Atlassian для российских пользователей ускорила реализацию проекта «Яга», однако создание платформы началось задолго до её ухода из страны. В настоящее время полноценных аналогов разрабатываемому ПО на рынке нет, а отдельные инструменты есть, например, у «Яндекса», отметили в компании.

«Разрабатываемая платформа закрывает полный спектр систем управления процессами предприятия от портфельного и проектного управления до организации работы с задачами, от систем управления знаниями до учета трудозатрат, от управления спринтами (отдельными задачами) до контроля кода», — пояснил Дарий Халитов, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома».

Платформа «Яга» будет представлена как в серверной, так и в облачной версиях, уточнил он. On-premise версия будет предназначена для корпоративных заказчиков и госсектора, для которых важна интеграция в IT-ландшафт компании и соответствие внутренним нормам безопасности и защиты данных. Обычным пользователям в массовом сегменте будет доступно облачное решение.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» запросил у Минцифры кредит на создание и модернизацию экосистемы развлечений. Расходы на развитие Wink оцениваются в 1,16 млрд руб., 320 млн руб. из них планируется потратить на закупку инфраструктурных мощностей.

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