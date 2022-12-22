В России создали бриллиантовый iPhone 14 Pro Max за ₽31 млн

Производитель премиум-чехлов Caviar выпустил самую дорогую в мире “переделку” iPhone 14 Pro Max, которая стоит больше 31 млн рублей. Компания инкрустировала телефон бриллиантами в количестве 511 штук, не считая гигантской подвески в виде снежинки.

Фото: Caviar Caviar

К Новому году 2023 Caviar выпустили самый дорогой iPhone, инкрустировав его подвеской из крупных бриллиантов. Для этого пришлось разобрать оригинальное колье Snowflake от британского ювелирного гиганта Graff. Graff Snowflake – это украшение из крупных бриллиантов и белого золота.

Самый дорогой смартфон носит название Diamond Snowflake. Он буквально усыпан бриллиантами потому, что помимо подвески на его корпусе есть еще 511 камней. В коробке от телефона будет сертификат, подтверждающий подлинность Snowflake от Graff.

Компания, кстати говоря, не ограничилась выпуском самого дорогого телефона. На сайте можно заказать модель Crystal Snowflake Swarovski Edition, которая повторяет дизайн, только сделана она из кристаллов Сваровски и стоит в разы дешевле.