Приложения Россельхозбанка удалили из App Store

Приложения "Мобильный банк РСХБ" и "РСХБ-брокер" заблокированы в App Store. При этом уже установленные ранее приложения работают в штатном режим, сообщается в Telegram-канале Россельхозбанка (РСХБ).
"Сегодня компания Apple заблокировала приложение "Мобильный банк РСХБ" в App Store. "РСХБ-брокер" тоже удалено из App Store. Будут ли работать уже установленные приложения? Да, в штатном режиме", - говорится в сообщении.
РСХБ отмечает, что приложения по-прежнему доступны для скачивания и обновления в Google Play, App Gallery и Ru Store. Пользователи также могут временно воспользоваться интернет-банком на сайте.
Банк рекомендует клиентам отключить автоматическое обновление мобильного банка на устройстве.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить доступность приложений всем нашим клиентам", - добавили в РСХБ.
Ранее из App Store также было удалено приложение Росбанка, недавно подпавшего под санкции США.