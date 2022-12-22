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7 минут назад

Приложения Россельхозбанка удалили из App Store

ТАССиещё 1

Приложения "Мобильный банк РСХБ" и "РСХБ-брокер" заблокированы в App Store. При этом уже установленные ранее приложения работают в штатном режим, сообщается в Telegram-канале Россельхозбанка (РСХБ).

Приложения Россельхозбанка удалили из App Store
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня компания Apple заблокировала приложение "Мобильный банк РСХБ" в App Store. "РСХБ-брокер" тоже удалено из App Store. Будут ли работать уже установленные приложения? Да, в штатном режиме", - говорится в сообщении.

РСХБ отмечает, что приложения по-прежнему доступны для скачивания и обновления в Google Play, App Gallery и Ru Store. Пользователи также могут временно воспользоваться интернет-банком на сайте.

Банк рекомендует клиентам отключить автоматическое обновление мобильного банка на устройстве.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить доступность приложений всем нашим клиентам", - добавили в РСХБ.

Ранее из App Store также было удалено приложение Росбанка, недавно подпавшего под санкции США.

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