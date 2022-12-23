Ученые создали мужские и женские хромосомы из клеток одного человека

Израильские ученые из Еврейского университета Хадасса смогли получить мужские и женские стволовые клетки с одинаковым генетическим кодом от одного и того же человека. Исследование было опубликовано в журнале Stem Cell Reports.

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Половые хромосомы X и Y отвечают за развитие женских или мужских биологических признаков. Мужчины несут набор хромосом XY, а женщины – XX. Из-за этого методы лечения генетических заболеваний часто по-разному влияют на мужчин и женщин.

Команда ученых сумела получить мужские и женские клетки, которые генетически идентичны, за исключением половых хромосом. Генетики использовали клетки крови человека с синдромом Клайнфельтера — генетическим синдромом, при котором у человека есть две Х-хромосомы и одна Y-хромосома (XXY). Он встречает у 1-2 мужчин из 1000.

«Донор клеток крови для нашего исследования был уникальным и одним из немногих пациентов, страдающих болезнью Клайнфельтера в мире, чья кровь также содержала небольшие субпопуляции нормальных мужских (XY) и женских (XX) клеток. Мы превратили клетки крови донора в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки и выделили клетки, которые были генетически идентичными. Выделенные стволовые клетки могут созревать в клетки любого типа и, таким образом, могут служить для разработки клеточных моделей для изучения половых различий во всех типах клеток человеческого тела», — отметили ученые.