В «Яндекс Картах» появился новый функционал

Новый слой "Карта дня и ночи", при помощи которого можно посмотреть, в какое время наступает ночь по всей планете, появился в "Яндекс Картах". Его запуск приурочен ко дню зимнего солнцестояния, сообщает пресс-служба "Яндекса" в четверг.

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"В "Яндекс Картах" появился новый слой - "Карта дня и ночи". Он помогает увидеть, в какое время наступает ночь в разных уголках планеты. Запуск приурочен ко дню зимнего солнцестояния, когда в северном полушарии самая длинная и темная ночь, а в южном - самый длинный день и солнце поднимается выше всего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новый функционал, как отметили в пресс-службе, доступен в веб-версии сервиса на компьютерах и смартфонах. Его можно включить в правом верхнем углу главной страницы, для этого нужно отдалить карту так, чтобы видеть океаны и континенты, и обратить внимание на тени.

"Самые темные тона будут в тех местах, где уже наступила глубокая ночь. А самым светлым обозначены гражданские сумерки - это когда солнце уже зашло или еще не взошло, но на улице все хорошо видно без фонарей", - добавили в "Яндексе".