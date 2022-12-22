В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

VR и AR-устройствам предсказали крайне низкий уровень популярности

Газета.Ru

В ближайшем будущем продажи VR и AR-устройств не смогут приблизиться к показателям даже стремительно сокращающегося рынка планшетов. Об этом сообщает издание The Register, ссылаясь на данные аналитической фирмы IDC.

VR и AR-устройствам предсказали крайне низкий уровень популярности
Фото: Газета.ruГазета.ru

Аналитики подсчитали, что в 2026 году за год будет продано около 35 млн гаджетов для виртуальной и дополненной реальности. Для наглядности в IDC сравнили этот показатель с продажами планшетных компьютеров: в 2022 году они поставлялись тиражом в 40 млн устройств за квартал.

При этом, по данным аналитиков, к 2026 году объем планшетов на рынке сократится примерно на 20%. Но даже тогда VR и AR не сможет приблизиться по популярности к теряющей актуальность технике.

В IDC считают, что против VR и AR играет дороговизна устройств и усложняющаяся экономическая обстановка в мире. Наглядно эту проблему демонстрирует результат 2022 года: по данным аналитиков, поставки «электроочков» в текущем году составят 9,7 млн штук, что на 12,8% меньше показателя прошлого года.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители