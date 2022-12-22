VR и AR-устройствам предсказали крайне низкий уровень популярности

В ближайшем будущем продажи VR и AR-устройств не смогут приблизиться к показателям даже стремительно сокращающегося рынка планшетов. Об этом сообщает издание The Register, ссылаясь на данные аналитической фирмы IDC.

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Аналитики подсчитали, что в 2026 году за год будет продано около 35 млн гаджетов для виртуальной и дополненной реальности. Для наглядности в IDC сравнили этот показатель с продажами планшетных компьютеров: в 2022 году они поставлялись тиражом в 40 млн устройств за квартал.

При этом, по данным аналитиков, к 2026 году объем планшетов на рынке сократится примерно на 20%. Но даже тогда VR и AR не сможет приблизиться по популярности к теряющей актуальность технике.