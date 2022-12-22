Созданные для программирования нейросети не оправдали надежд

Программный код, написанный при помощи популярных нейросетей-программистов вроде Github Copilot и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) InCoder, чаще получается менее надежным, чем код, написанный программистами-людьми. Об этом сообщает издание The Register, ссылаясь на исследование Стэнфордского университета.

Фото: Газета.ru Газета.ru

В исследовании приняли участие 47 программистов с разным уровнем навыков. Тестовые работы включали в себя задачи по написанию кода на языках Python, Javascript и С.

По итогу тестов выяснилось, что при использовании Github Copilot и Facebook InCoder специалисты создавали безопасный код только в 67% случаев. При кодинге же без помощи ИИ этот показатель вырос до 79%.

Наличие уязвимостей оказалось лишь одной из нескольких проблем, которую выявили исследователи. Во время научной работы также выяснилось, что участники, которые пользовались нейросетями, по итогу были чаще уверены в создании идеального продукта. То есть использование ИИ-ассистентов создает у программистов ложное ощущение надежности.

Github Copilot и Facebook InCoder — это нейросети, которые помогают программистам в написании кода. На основе поставленных задач и написанных фрагментов они предлагают программистам большие куски кода для сокращения общего времени программирования.