Марсианский зонд InSight завершил четырехлетнюю миссию

Марсианский зонд InSight завершил свою работу из-за нехватки энергии. Как сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте, модуль проработал на Красной планете четыре года.

По его данным, специалистам "не удалось связаться с посадочным модулем после двух последовательных попыток, из чего следует, что в солнечных батареях космического корабля закончилась энергия". При этом в ведомстве отметили, что попытки принять сигнал от аппарата еще будут предприняты, хотя успех маловероятен. Указывается, что в последний раз связь удалось установить 15 декабря.