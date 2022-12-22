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12 минут назад

Приложения Росбанка удалили из AppStore

ТАСС

Мобильные приложения "Росбанк онлайн" и "Росбанк малый бизнес" больше недоступны для скачивания через магазин приложений AppStore для iOS, следует из сообщения банка в его Telegram-канале.

Приложения Росбанка удалили из AppStore
Фото: ТАССТАСС

"Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений. Однако с сегодняшнего дня "Росбанк онлайн" и "Росбанк малый бизнес" больше недоступны для скачивания в AppStore", - следует из сообщения банка.

Так, скачать в AppStore из линейки продуктов Росбанка теперь можно только приложение консьерж-службы "Росбанк Lifestyle". Однако в Google Play для Android пользователи могут скачать все приложения Росбанка. Доступ к банковским операциям также возможен сейчас через личный кабинет на сайте.

Банк отмечает, что уже работает над дополнительными альтернативными решениями и расскажет о них в ближайшие дни.

15 декабря Росбанк, его акционер "Интеррос" и Владимир Потанин попали под блокирующие санкции США. Благотворительному фонду Владимира Потанина принадлежит 47,5% акций Росбанка, еще 45% - у "Интерроса". Ведомство США выдало лицензию на завершение операций с Росбанком до 15 марта следующего года.

Тогда банк сообщал, что введенные санкции не окажут существенного влияния на его работу, она продолжится в стандартном режиме. На следующий день банк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах, так как не мог гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами. 19 декабря Росбанк приостановил операции почти во всех иностранных валютах, за исключением юаней, белорусских рублей и армянских драмов.

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