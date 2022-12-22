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1 час назад

Раскрыта точная дата анонса линейки Samsung Galaxy S23

Ferra.ru

Пару дней назад инсайдеры заявили, что Samsung представит новые флагманы «в первую неделю февраля». Теперь же в Сети появилась более подробная информация.

Раскрыта точная дата анонса линейки Samsung Galaxy S23
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным всё тех же интернет-источников, корейцы проведут очередной Galaxy Unpacked уже 1 февраля 2023 года. Это на восемь дней раньше аналогичного мероприятия, посвящённого линейке Galaxy S22.

Отметим, что на сегодняшний день имеется немало информации о том, какой будет грядущая серия Galaxy S23. Например, известно, что все флагманские смартфоны Samsung будут основываться на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. В том числе и версии для тех рынков, которые раньше работали под управлением Exynos.

Более того, инсайдеры сообщали, что европейские версии Galaxy S23 получат разогнанную версию процессора, в отличие от базовой в случае с США и Китаем.

Наука и техника,Qualcomm,
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