Исследователи обнаружили в Перу 168 новых геоглифов Наски

Научные специалисты нашли в пустыне Наска (Перу) 168 древних геоглифов – фигурных узоров. Они располагаются в тех местах, где линии проведены через участки земли, и образуют изображения, которые можно разглядеть сверху.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Группа исследователей из Университета Ямагата (Япония) сделала заявление о том, что изображения людей, верблюдов, птиц, косаток, кошек, змей и прочих животных по вероятности были созданы приблизительно в 100 году до нашей эры – 300 году нашей эры.