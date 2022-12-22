Исследователи обнаружили в Перу 168 новых геоглифов Наски

Научные специалисты нашли в пустыне Наска (Перу) 168 древних геоглифов – фигурных узоров. Они располагаются в тех местах, где линии проведены через участки земли, и образуют изображения, которые можно разглядеть сверху.
Группа исследователей из Университета Ямагата (Япония) сделала заявление о том, что изображения людей, верблюдов, птиц, косаток, кошек, змей и прочих животных по вероятности были созданы приблизительно в 100 году до нашей эры – 300 году нашей эры.
За предыдущий период, который охватывает свыше десяти лет, исследовательская команда сумела подтвердить наличие 190 геоглифов в указанном районе. Новые геоглифы были обнаружены на плато Наска, которое простирается на 20 километров с востока на запад и на 15 километров с севера на юг.