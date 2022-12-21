Lenovo представила бюджетный планшет Tab M9 за 160 евро

Lenovo выпустила на рынок недорогой планшет при хороших характеристиках.

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В модели за 160 евро присутствует процессор SoC Media Tek Helio, которому AnTuTu дает около 220 баллов, несмотря на то, что он довольно старый. У предыдущей версии планшета стоит процессор в два раза медленнее.

У гаджета 9-дюймовый экран со скромным разрешением 1340х800 пикселей. Пользователям доступны варианты с 3 или 4 Гб оперативной памяти, а также от 32 до 128 Гб накопителя. Основная камера планшета имеет матрицу в 8 Мп.

Аккумулятор 5100 мАч при столь скромных характеристиках обеспечит длительное сохранение заряда. Но и сама зарядка будет происходить не быстро из-за 10-ваттного зарядного устройства.