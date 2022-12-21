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37 минут назад

Lenovo представила бюджетный планшет Tab M9 за 160 евро

runews24.ru

Lenovo выпустила на рынок недорогой планшет при хороших характеристиках.

Lenovo представила бюджетный планшет Tab M9 за 160 евро
Фото: соцсетисоцсети

В модели за 160 евро присутствует процессор SoC Media Tek Helio, которому AnTuTu дает около 220 баллов, несмотря на то, что он довольно старый. У предыдущей версии планшета стоит процессор в два раза медленнее.

У гаджета 9-дюймовый экран со скромным разрешением 1340х800 пикселей. Пользователям доступны варианты с 3 или 4 Гб оперативной памяти, а также от 32 до 128 Гб накопителя. Основная камера планшета имеет матрицу в 8 Мп.

Аккумулятор 5100 мАч при столь скромных характеристиках обеспечит длительное сохранение заряда. Но и сама зарядка будет происходить не быстро из-за 10-ваттного зарядного устройства.

Все стандартные разъемы и функции присутствуют – Wi-Fi, micro SD, Wi-Fi, аудиовыход. Вес гаджета составляет 344 грамма.

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