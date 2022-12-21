Ученые: люди продолжают эволюционировать

Греческие и ирландские ученые показали, что эволюция людей продолжается до сих пор. Исследователи выявили 155 совершенно новых генов, которые могут быть связаны с заболеваниями или необходимы для развития организма. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

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Предки современных людей отделились от шимпанзе около 7 млн лет назад. Конечно же, на этом развитие нашего вида не остановилось, и эволюция продолжается до сих пор. Люди меняются и обретают новые гены. Обычно такие события связаны с дупликацией, то есть с копированием уже существующих участков генома. Но так происходит не всегда.

Ученые воспользовались ранее опубликованной базой данных новых генов. На ее основе они создали эволюционное древо, чтобы сравнить людей и других позвоночных. Они отследили происхождение найденных генов и выявили 155 новых генов. Они образовались не в результате дупликации, то есть являются полностью уникальными. Ученые назвали эти последовательности «микрогенами», так как они малы по размеру. Из-за этого их тяжело исследовать. Еще одна проблема — это то, что эти «микрогены» есть только у людей, поэтому в лабораторных условиях их трудно изучать.

Тем не менее, ученые выявили, что 44 новых гена важны для здорового развития человека, так как без них клеточные культуры хуже росли. Три новых гена связаны с заболеваниями, такими как мышечная дистрофия, пигментный ретинит и синдром Алазами, при котором нарушается развитие человека. Один из генов ассоциирован с формированием ткани сердечной мышцы, при этом этот ген появился у людей и шимпанзе сразу после отделения от горилл.