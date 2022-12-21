Орбиту МКС изменили, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

Орбита Международной космической станции была изменена с тем, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Фото: Рамблер Рамблер

«Российский «Прогресс МС-20» увел МКС от космического мусора», - рассказали в пресс-службе.

В госкорпорации отметили, что двигатели корабля проработали 620,6 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 км.

Всего за время полета станции высота орбиты корректировалась 330 раз, из них 179 раз - с помощью двигателей российских кораблей, уточнили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что маневр уклонения может быть выполнен в 16:42 мск с помощью двигателей российского грузового корабля.