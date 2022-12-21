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12 минут назад

Орбиту МКС изменили, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

Илья Родин

Орбита Международной космической станции была изменена с тем, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Орбиту МКС изменили, чтобы избежать столкновения с космическим мусором
Фото: РамблерРамблер

«Российский «Прогресс МС-20» увел МКС от космического мусора», - рассказали в пресс-службе.

В госкорпорации отметили, что двигатели корабля проработали 620,6 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 км.

Выход астронавтов в открытый космос отменили из-за космического мусора

Всего за время полета станции высота орбиты корректировалась 330 раз, из них 179 раз - с помощью двигателей российских кораблей, уточнили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что маневр уклонения может быть выполнен в 16:42 мск с помощью двигателей российского грузового корабля.

Кроме того, отмечалось, что выход в открытый космос по американской программе был отменен. Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада планировали модернизировать систему энергоснабжения.

Наука и техника,Роскосмос,
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