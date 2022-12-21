Решена загадка галактик-спутников вокруг Млечного Пути

Астрономы решили загадку необъяснимого расположения карликовых галактик-спутников вокруг Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Фото: Unsplash Unsplash

Конфигурация расположения галактик-спутников в виде плоскости бросала вызов стандартной космологической модели, согласно которой они должны распределяться в сферической области в соответствии с распределением темной материи вокруг крупной галактики. Реалистичные суперкомпьютерные симуляции, которые отслеживали эволюцию Вселенной от Большого взрыва до наших дней, не могли воспроизвести наблюдаемую картину.

Исследователи проанализировали данные космической обсерватории Gaia, в которой измерили точное положение и направление движения около одного миллиарда звезд (примерно один процент от общего числа) в нашей галактике и в сопутствующих системах. Это позволило экстраполировать орбиты галактик-спутников в прошлое и будущее и выяснить, что плоскость является лишь случайной конфигурацией, которая существует всего несколько сотен миллионов лет.