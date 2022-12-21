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50 минут назад

Представлен гаджет, превращающий дисплей любого смартфона в «бумажный»

Газета.Ru

Китайская компания Dasung представила внешний дисплей на электронных чернилах, который может ретранслировать черно-белое изображение со смартфонов. Об этом сообщает портал Gizmochina.

В Китае представили внешний E-Ink экран для смартфонов
Фото: DasungDasung

Гаджет под названием Link E-Ink оснащен 6,7-дюймовым E-Ink-дисплеем, который помещен в тонкий алюминиевый корпус шириной 8 мм.

При сопряжении Link E-Ink полностью дублирует экран смартфона под управлением Android и iOS. Само изображение отображается в черно-белых цветах, как в электронных книжках, с плотностью 300 пикселей на дюйм. При подключении гаджета к смартфону, управление можно осуществлять напрямую с дисплея Link E-Ink.

Отмечается, что при использовании внешнего дисплея не возникает никаких задержек изображения, а сам экран способен проецировать картинку с гаджетов разной диагонали.

Link E-Link поступил в продажу в Китае по цене от 1,8 тыс. юаней (около 17,7 тыс. руб.).

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