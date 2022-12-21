В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

В России выросли продажи подделок дорогих наушников

Чемпионат.com

Газета «Коммерсантъ» поделилась информацией о том, что в России подскочили продажи подделок премиальных и дорогих наушников. Это произошло на фоне прекращения официальных поставок от крупных брендов.

В России выросли продажи подделок дорогих наушников
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Cпрос на беспроводные наушники за 11 месяцев в России вырос на 19% по сравнению с 2021 годо. Лидерство на рынке пока сохраняют JBL и Apple, которые прекратили официальные поставки в страну.

Отмечается, что встретить подделки наушников можно везде: как в маркетплейсах, так и в небольших магазинах электроники. В таких случаях площадкам, торгующим подделками, нужно указывать, что устройства не оригинальные. В противном случае это нарушение закона. Сообщается, что объём продаж подделок может составит около 200-300 млн рублей.

«Что касается китайских производителей, они, как правило, используют самые современные материалы и комплектующие, но все еще не могут справиться с мелкими недочётами, которых нет у западных А-брендов».

В начале 2023 года ситуация должна улучшиться, так как у крупных поставщиков появится больше копий оригинального товара.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители