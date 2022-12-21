В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
32 минуты назад

Нейросети начали использовать для изучения исчезающих лесов

Ferra.ru

Используя данные спутникового мониторинга, исследователи разработали нейросеть, которая может в режиме реального времени предоставлять ежемесячные карты “почвенно-растительного покрова” для некоторых районов Индии.

Нейросети начали использовать для изучения исчезающих лесов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одна из 10 самых богатых лесами стран мира, около 25% территории страны покрывают деревья. В период с 1890-х по 1990-е годы сочетание быстрого экономического развития и чрезмерной эксплуатации местных ресурсов привело к тому, что Индия потеряла почти 80% площади своих лесов. Сейчас, когда леса Индии все еще продолжают исчезать, исследователи сосредоточены на том, чтобы помочь сохранить то, что осталось.

Система мониторинга землепользования была обучена с использованием данных, предоставленных Международной инициативой Норвегии по климату и лесам, предприятием норвежского правительства, цель которого - уменьшить уничтожение тропических лесов, в частности, путем предоставления изображений тропиков мира с высоким разрешением. Для создания продукта используются изображения, полученные с PlanetScope - скопления спутников, которые ежедневно делают снимки всего земного шара.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители