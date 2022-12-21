Нейросети начали использовать для изучения исчезающих лесов

Одна из 10 самых богатых лесами стран мира, около 25% территории страны покрывают деревья. В период с 1890-х по 1990-е годы сочетание быстрого экономического развития и чрезмерной эксплуатации местных ресурсов привело к тому, что Индия потеряла почти 80% площади своих лесов. Сейчас, когда леса Индии все еще продолжают исчезать, исследователи сосредоточены на том, чтобы помочь сохранить то, что осталось.